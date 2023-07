Mister prezzi: aumento anomalo del costo dei biglietti su alcune rotte aeree

Il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, ha chiesto alle principali compagnie aeree "spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi e in particolare su determinate tratte che hanno visto una variazione anomala". I chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni mentre la commissione per il monitoraggio dei prezzi si riunirà il 20 luglio e farà un confronto tra i dati forniti dalle imprese e quelli già disponibili. È quanto si legge in una nota del Ministero delle imprese e del made in Italy dopo l'incontro - voluto dal titolare del dicastero, Adolfo Urso - tra "mister prezzi" e le principali compagnie (Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air).

Al centro delle verifiche del Mimit l'andamento dei prezzi dei biglietti di alcune tratte che collegano Roma e Milano con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari dopo aver visionato i dati Istat, che hanno fatto registrare a maggio di quest'anno aumenti medi dei biglietti aerei del 40% su base annua.