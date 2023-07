Argento per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel sincro ai Mondiali di nuoto

Gioia e soddisfazione per la meritata medaglia: "Siamo contente di quello che abbiamo fatto e considerando che questo è il nostro esordio mondiale come coppia è un ottimo punto di partenza. Non abbiamo fatto errori e il primo obiettivo l'abbiamo raggiuto", dichiarano all'uscita.

La nuova coppia del doppio azzurro di nuoto artistico, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero , conquista una meritatissima medaglia d'argento. Con la loro Fenice convincono tutte le giurie e ottengono 263.0334 punti, di cui 165.6334 per gli otto elementi (cinque obbligatori, due ibridi e l'acrobatico iniziale) e 97.4000 per l'impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione).

Nella giornata giapponese, all’alba nostra, si è disputata la 10 chilometri in acque libere uomini.

La vittoria è andata al tedesco Florian Wellbrock, mentre gli italiani Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri si sono dovuti accontentare, rispettivamente, del quarto e quinto posto, e rinunciare al pass per le prossime Olimpiadi.

Wellbrock ha concluso il percorso in 1h'50'40", secondo è arrivato l’ungherese Kristof Rasovszky a 18”7 dal vincitore e alla Germania anche il bronzo con Olivier Klemet a 20"5 dal connazionale.

Gli italiani non si nascondono: "quei tre erano troppof orti", dirà Paltrinieri dopo la gara. "Mentalmente ero pronto a fare tutto come negli anni scorsi, ma da gennaio mi sono fermato 6 volte per vari motivi, ho perso 6-7 settimane di lavoro, compresa l'ultima prima di arrivare in Giappone". "Ci riproverò nella 5 km - ha detto -, non mi spaventa più nulla dopo la mononucleosi. Se sto bene so che posso vincerla"