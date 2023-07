Mondiali di nuoto: oro nei 50 farfalla per Thomas Ceccon. Per lui anche il record italiano

Campione del mondo e record italiano. Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. L'azzurro ha vinto il titolo in 22''68. Ed è la prima medaglia iridata in assoluto per l'Italia del nuoto nella specialità. Argento al portoghese Diogo Matos Ribeiro (22"80), bronzo al francese Maxime Grousset (22"82).

Per Ceccon, 22 anni di Thiene, portacolori delle Fiamme Oro, quello odierno è il secondo oro mondiale individuale dopo quello dello scorso anno a Budapest nei 100 dorso (nella sua bacheca anche l'oro iridato nella 4x100 misti sempre nella capitale ungherese). Dopo due giorni di finali del programma del nuoto tra le corsie dei 20esimi Mondiali in Giappone, per Ceccon è la seconda medaglia dopo l'argento di ieri con la 4x100 stile libero.