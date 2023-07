Scherma, l’ucraina Kharlan non stringe la mano alla russa Smirnova

I Mondiali di scherma in corso a Milano regalano anche momenti di incredulità. Incontro “complicato” tra Kharlan e Smirnova. Prima i dubbi sulla partecipazione alla sfida dell’ucraina (Kharlan), chiamata a sfidare la russa (Smirnova), poi la fine inattesa con il mancato saluto dell’ucraina all’avversaria, e una protesta clamorosa da parte dell’atleta russa. In forma di protesta dopo che la Kharlan al termine dell’assalto vinto si è rifiutata di stringerle la mano ma ha solo toccato con la sciabola, ( possibilità prevista per altro dal protocollo Covid della Fie) l’atleta russa ha di fatto bloccato la pedana, rimanendo a lungo seduta al centro. Protesta durata poco meno di un'ora, la schermitrice ha poi lasciato la pedana in seguito ad un colloquio prima con il suo maestro e successivamente con un delegato Fie. Per la cronaca ha vinto, come da pronostico l’ucraina Olga Kharlan con il punteggio di 15-7.