Mondiali di nuoto: ottimo argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana

Lo scorso anno si era laureato campione iridato dei 100 rana in 58"26, primato nazionale. Ora un ottimo secondo posto. Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d'argento nella stessa specialità ai Mondiali di nuoto a Fukuoka, in Giappone. La medaglia è arrivata ex aequo con il tempo di 58''72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin. Martinenghi, 23 anni di Varese portacolori del Circolo Canottieri Aniene, alla Marine Messe di Fukuoka è stato protagonista di una gara spettacolare. Dopo aver toccato per terzo ai 50 metri, nella vasca di ritorno in corsia 1, l'azzurro e' stato autore di una performance di altissimo spessore tecnico. Per Qin si tratta del primo titolo iridato in carriera dopo un argento e un bronzo in vasca corta e nei 200 rana.