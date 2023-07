Nuoto sincronizzato: azzurre d'argento nel tecnico a squadre

L'Italia conquista la medaglia d'argento nel Team Technical di nuoto sincronizzato ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone. Le azzurre si laureano vicecampionesse iridate con uno splendido percorso netto, senza penalità. Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice chiudono con una media di 274.5155, oro alla Spagna con 281.6893, bronzo agli Stati uniti con 273.7396.

L'anno scorso è stata medaglia di bronzo al mondiale, quest'anno argento per le azzurre scese in acqua con la coreografia di Vlada Chigireva. L’esercizio inizia con un bellissimo salto di apertura, ben eseguito. Solido il controllo e il movimento. Bella la posizione in superfice, pulita. Forse hanno un po’ ceduto sul finire della routine, ma pur sempre una splendida prestazione. Percorso netto premiato con una ottima media di 274.5155 punti e nessun basemark.

Entusiasta la capitana Linda Cerruti ai microfoni di Rai Sport: "Questo Mondiale è solo un punto di partenza. Siamo una squadra molto coesa e certi traguardi uniscono ancora di più. La medaglia di oggi è dedicata a Giorgio Minisini (assente a Fukuoka per infortunio, ndr.). Rispetto alle altre gare siamo riuscite ad abbassare i battiti e a non commettere errori. Bravissime tutte".

Il direttore tecnico Patrizia Giallombardo e il tecnico della Fin Roberta Farinelli: "Siamo super emozionate. E' un team nuovo, giovane: queste ragazze sono il futuro".

Grazie all'argento di oggi, cresce il medagliere dell'Italia di questa 20esima edizione dei Campionati mondiali di nuoto, fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze, nuoto artistico e pallanuoto maschili e femminili. Al momento per gli azzurri tre argenti e due bronzi.