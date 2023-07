Mondiali di nuoto, un primo bilancio della spedizione Azzurra tra sorprese e conferme

Si chiude con il bronzo di Benedetta Pilato nei 50 rana, terzo podio iridato di fila per la18enne tarantina, il Mondiale degli sport acquatici dell'Italia. L'azzurra sale al terzo gradino del podio nonostante fosse la detentrice del primato del mondo, quel 29"30 fatto segnare agli europei di Budapest nel 2021, che la vincitrice, Ruta Meilutyte, le ha strappato nuotando qui a Fukuoka in 29"16. " Ha un peso particolare, - dice Benedetta Pilato commossa - alcuni diranno che è soltanto un bronzo ma per me vale come un oro ". Un successo che arriva al termine di una stagione tribolata tra salute, la patente e la maturità superata con lode, ma senza le pressioni, nella vasca del Marine Hall A, seguite all'exploit per l'oro vinto ai mondiali di Gwangju nel 2019, ancora14enne. Il bilancio complessivo per la spedizione azzurra è di 14 medaglie conquistate tra tutte le discipline in programma: nuoto in acque libere, tuffi, nuoto artistico, pallanuoto e nuoto tra le corsie. Diciamo subito che già dalla vigilia si sapeva che non sarebbe stato facile nemmeno uguagliare i successi delle precedenti edizioni, se non altro per l'assenza di Giorgio Minisini che vinse due ori a Budapest 2022, in duo con Lucrezia Ruggiero, nel nuoto artistico.

Per i nuotatori Azzurri tra le corsie un oro, quello di Ceccon nei 50 farfalla, quattro argenti e un bronzo. Un bilancio che rispetto al Mondiale di un anno fa a Budapest ha ottenuto tre medaglie in meno e otto accessi in meno in finale. Certamente un risultato non negativo ma che appare come un passo indietro nel panorama internazionale e che forse deve far riflettere in vista delle Olimpiadi della prossima estate a Parigi. E anche le parole del ct Cesare Butini, al netto di naturali posizioni difensive, sembrano concordare con la precedente considerazione: "Questa volta abbiamo un po' faticato. Mantenere il trend degli ultimi anni non è facile, soprattutto dopo due stagioni vissute al top tra le Olimpiadi di Tokyo e gli Europei di Roma. Eravamo consapevoli di venire a Fukuoka con qualche situazione da mettere a posto perché alcuni atleti di punta hanno avuto una stagione tribolata o comunque acciacchi di troppo, come Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato, Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi". Poi il responsabile del nuoto azzurro in vasca aggiunge: "In linea generale il comportamento della squadra è stato ottimo. Desidero rivolgere i complimenti al gruppo, anche qualche momento di nervosismo denota la voglia di vincere sempre - ha sottolineato - Peraltro è la prima volta che questa squadra affronta un piccolo momento di flessione, soprattutto nella parte centrale del campionato. Flessione non legata però a qualche controprestazione, che in un team composto da 32 atleti comunque ci può stare, ma perché il mondo del nuoto sta crescendo e la concorrenza è di altissimo livello".

gettyimages mondiali di nuoto 2023 - Paltrinieri negli 800mt stile libero

Un'edizione quindi, in casa azzurra, con alcune sorprese positive, altrettante conferme, e qualche ombra. Tra le ombre, i risultati di Gregorio Paltrinieri, che sebbene sia salito sul secondo gradino del podio nella 5 chilometri , era apparso un po' appannato nella doppia distanza e in vasca è arrivato ultimo nella finale degli 800 ed è stato costretto a rinunciare ai 1500 a causa di una non perfetta condizione fisica e dalla voglia di cominciare a preparare per bene la stagione che porta alle Olimpiadi. Altra delusione il mancato accesso alla finale della 4X100 mista uomini, che difendeva il titolo iridato.

Ian MacNicol/Getty Images Fukuoka 2023, Thomas Ceccon

Anche il bilancio del nostro nuotatore più medagliato qui a Fukuoka, Thomas Ceccon, non è perfettamente positivo. Sebbene il 21enne di Thiene, oltre l'oro dei 50 farfalla, ha conquistato due argenti: nella staffetta 4x100 stile libero (con Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Lorenzo Zazzeri) e nei 100 dorso . E proprio questa gara, nella quale è tutt'ora primatista del mondo ed era il campione uscente, oltre il quinto posto nei 50 dorso, getta una live insoddisfazione sul consuntivo della trasferta giapponese dell'atleta veneto. Ceccon: “Soddisfatto del Mondiale nonostante qualche errore” Dopo la gara più corta del dorso l'Azzurro al microfono di Rai Sport: "Sono contento, sono venuto qui con degli obiettivi e posso dire di averli raggiunti. Volevo provare a vincere quattro medaglie, cosa che non era riuscita a nessuno in Italia, oggi era l'occasione buona. Sapevo che era molto difficile però il terzo posto era abbastanza abbordabile. Alla fine sono calato un po' purtroppo, sono partito subito forte e questa cosa mi ha un po' fregato. Sono pienamente soddisfatto tranne qualche errore che è stato fatto". Sulla delusione della staffetta maschile 4x100 mista, rimasta fuori dalla finale, Ceccon ha ammesso che: "Venivamo da due anni fantastici e ripetersi è sempre difficile, anche io punto all'Olimpiade però sono venuto qui e ho fatto i miei migliori tempi, se si lavora tutto l'anno bene poi nelle gare internazionali si dovrebbe andar bene. Non voglio dire altro, ci dobbiamo lavorare, ci sono piccoli dettagli di tecnica e di squadra che vanno sicuramente migliorati. E speriamo di migliorarli".

(GettyImages) Mondiali nuoto 2023 Fukuoka - Simona Quadarella

Tra le conferme, su tutte, Simona Quadarella che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà e riaffermarsi nei 1500 stile libero prima fra le “umane”, dietro soltanto all'inarrivabile Katie Ledecky.