Mondiali di nuoto, un bilancio delle prime tre giornate. Le gare di oggi e dove vederle

“Non può essere sempre domenica” dicevano i nostri nonni e i nostri padri osservando una realtà che magari non aveva una perfetta aderenza con le proprie aspettative; una frase che aveva anche una coloritura consolatoria. Ebbene, il detto antico non può essere citato a commento dei risultati della terza giornata di nuoto tra le corsie e dodicesima di questi campionati mondiali di sport acquatici 2023 in corso a Fukuoka, Giappone. Sebbene non tutto sia riuscito per il meglio. L'Italia, con 12 podi, è la terza Nazione, la migliore d'Europa, con più medaglie conquistate. E se a livello qualitativo di metalli vinti ci precedono Germania e Spagna, queste rappresentative sono salite sul podio soltanto sette volte. La spedizione azzurra vanta due ori, sette argenti e tre bronzi conquistati tra nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e nuoto in vasca, disciplina nella quale l'Italia è quarta, prima tra i Paesi europei, alle spalle di “corazzate” quali la Cina, gli Stati Uniti e l’Australia, avendo conquistato, una medaglia d'oro e tre d'argento. E siamo soltanto al terzo giorno di finali, ne mancano altri cinque. Gli ultimi due podi sono stati due argenti, medesimo metallo ma dal sapore diverso.

(GettyImages) Mondiali nuoto 2023 Fukuoka - Simona Quadarella

Splendido il secondo posto di Simona Quadarella nei 1500 metri stile libero che con il tempo di 15'43"31 è tornata a medaglia in un campionato mondiale su questa distanza dopo quattro anni di assenza. Un risultato che vale oro per la saggezza con la quale ha condotto la gara, senza farsi condizionare dalla inarrivabile Ledecky (15'26''27) e per l’emozione che ha saputo liberare al microfono di Elisabetta Caporale di Rai Sport subito dopo la prova: "Sono veramente contenta, mi sono ripresa una medaglia in questa gara dopo 4 anni e sono emozionata. Non è stato facile quest'anno sotto tutti i punti di vista, ci vuole tanto allenamento ma anche tanto equilibrio mentale che avevo perso. Ero tesissima prima della gara".

Ian MacNicol/Getty Images Fukuoka 2023, Thomas Ceccon

Forse meno ricco di pathos l’argento conquistato da Thomas Ceccon. Dopo la grande impresa nei 50 farfalla dove mai l'Italia era riuscita a conquistare un oro, l’Azzurro, primatista mondiale dei 100 dorso, si è visto sfilare via, proprio nella “sua” gara, il titolo iridato conquistato un anno fa a Budapest: 52''22 per lo statunitense Ryan Murphy, 52”27 per Ceccon. È sfumata così l’occasione di uno storico bis per appena cinque centesimi. Comunque tempi lontani dal record dell’italiano. Ma il 23enne di Thiene, nel Vicentino, ha già dato prova di saper trarre esperienza e stimoli anche da una giornata imperfetta così come ha dimostrato enorme maturità nelle dichiarazioni dopo la vittoria sui 50 farfalla: “Sono soddisfatto della gara, riesco ad apprezzare meglio i risultati, consapevole che possono non ripetersi in futuro”.

(Rai 2) Mondiali di nuoto, intervista Alberto Razzetti

Anche Alberto Razzetti non centra il proprio obiettivo, in questo caso l’ingresso in finale nei 200 farfalla, per pochi centesimi, soltanto tre. Ma il 24enne delle Fiamme Gialle che è arrivato non col tempo di 1'55"00 non ha parlato di sfortuna: "La sfortuna non c'entra perché potevo fare un tempo migliore. È una gara fatta male e basta, non bisogna parlare di sfortuna. Devo rivedere la gara: pensavo di aver fatto meglio e sto molto meglio di così". Semplicemente capita, per quella componente di Alea che alberga nello Sport come nella vita. E qualche recriminazione può averla invece il Settebello, la Nazionale Azzurra di pallanuoto che è stata fermata ai rigori dalla Serbia nei quarti di finale dopo una sfida nella quale i nostri partivano favoriti, alla luce anche del percorso ad ostacoli affrontato in questa kermesse dei loro avversari, alle prese con un nuovo ciclo. Niente pass per Parigi 2024 quindi, (ma ci saranno altre occasioni), e soprattutto niente lotta per le medaglie (azzurri che erano reduci dall’argento di Budapest 2022 e l’oro di Gwangju 2019). Un anno fa il titolo iridato sfumò proprio ai rigori, che si confermano “maledetti” per il Settebello del ct Sandro Campagna.

gettyimages mondiali di nuoto 2023 - Paltrinieri negli 800mt stile libero

Altre emozioni oggi nell’impianto Marine Messe di Fukuoka Gareggia per salire sul podio degli 800 stile libero Gregorio Paltrinieri, sebbene ieri abbia fatto registrare il settimo tempo di qualificazione. Ma l’Azzurro ha più volte dimostrato di aver necessità di stimoli, soprattutto negativi, per esprimere al meglio il proprio potenziale. E quale occasione migliore di questa finale dalla quale è rimasto clamorosamente escluso il superfavorito Florian Wellbrock, ha conferma di un generale livello qualitativo decisamente elevato e che penalizza eventuali tatticismi e “rendite di posizione”. Analoga aspettativa per Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Ieri il 23enne lombardo, primatista italiano (26''33) e vice campione del mondo in carica, con 26"74 si è qualificato con il secondo crono. Impresa forse più difficile salire sul podio per la staffetta mista mista Azzurra, il ct Cesare Butini deve valutare quale possa essere la formazione con maggiori possibilità. Chiamato ad una nuova grande prova il Setterosa impegnato alle 10.00 contro l’Olanda in semifinale. A un passo da un risultato storico le Azzurre della pallanuoto sono state protagoniste già di un’impresa superando le statunitensi, campionesse mondiali in carica, per 8-7.

Il programma gare e gli Azzurri impegnati nella giornata (26/7/2023). Diretta tv su Rai Due e In streaming su Rai Play: Nuoto, dalle 03:30: eliminatorie - 50m dorso F con Costanza Cocconcelli e Margherita Panziera eliminatorie - 100m sl M con Manuel Frigo e Alessandro Miressi eliminatorie - 200m misti M con Alberto Razzetti eliminatorie - 200m farfalla F con nessun atleta italiana iscritta eliminatorie - 4x100m mista MIX con staffetta ITA Tuffi grandi altezze, dalle 05.00: FINALE - 20m F con Elisa Cosetti (Round 3) FINALE - 20m F (Round 4) Pallanuoto femminile, alle 10.00: ITA-NED (semifinale) Nuoto, dalle 13.00: FINALE - 800m sl M con Gregorio Paltrinieri FINALE - 200m sl F semifinale - 100m sl M semifinale - 50m dorso F FINALE - 200m farfalla M FINALE - 50m rana M con Nicolò Martinenghi semifinale - 200m farfalla F semifinale - 200m misti M FINALE - 4x100m mista MIX