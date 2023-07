Mondiali di nuoto, dopo due giornate già buone conferme per l’Italia. Le gare di oggi e dove vederle

Replicare lo straordinario risultato dell’edizione iridata di Budapest 2022 , lo hanno premesso tutti a partire dal direttore tecnico della nazionale Cesare Butini, sarà difficile ma da come sono andate le gare azzurre fin qui, le premesse ci sono tutte.

Il bilancio positivo delle prime due giornate non è facile ottimismo.

Sebbene non in perfette condizioni fisiche, Gregorio Paltrinieri ha dimostrato di saper trovare le energie necessarie per arrivare dietro soltanto a un superlativo Florian Wellbrock nella 5 chilometri in acque libere, podio completato anche dall’altro Azzurro Domenico Acerenza. Per il capitano della Nazionale oggi le batterie degli 800 sono la controprova della sua condizione.