Mondiali di nuoto, continuano sorprese e delusioni tra le corsie. Le gare di oggi e dove vederle

L'australiano Zac Stubblety-Cook, oro olimpico a Tokyo nel 2021, campione mondiale a Budapest e primatista mondiale, viene battuto nei “suoi” 200 rana dal 24enne cinese Haiyang Qin con il nuovo record ; il ventenne ungherese Hubert Kos vince i 200 dorso maschili battendo lo statunitense Ryan Murphy, oro alle olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 (quando il magiaro aveva 13 anni), argento in quelle di Tokyo, primo anche ai mondiali di Budapest 2022; la diciannovenne australiana Mollie O'Callaghan, dopo aver battuto lo storico record di Federica Pellegrini sui 200 stile libero, si è imposta anche nei 100 stile nuotando in 52"16, conquistando così la quarta medaglia in terra giapponese. Delude la Mckeon, campionessa olimpica in carica che arriva quinta.

Sono soltanto gli ultimi tre episodi difficili da pronosticare alla vigilia di questi campionati, così come certamente era difficile prevedere che il 17enne rumeno, attuale primatista dei 100 stile libero e astro nascente del nuoto mondiale, David Popovici non salisse sul podio né nella sua gara preferita e nemmeno nella doppia distanza.

Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka si susseguono le sorprese e le delusioni. Si dirà: “È sempre accaduto, ogni manifestazione internazionale vede qualche stella cadere e qualcun’altra, magari più giovane, salire alla ribalta della scena internazionale”.

Ebbene, ciò è vero soltanto in parte, soprattutto può accadere nell’anno post olimpico, dove alcuni grandi campioni lasciano, convinti o rassegnati che tra quattro anni per loro non ci potrà essere lo stesso futuro splendente che hanno vissuto finora.

Sorprende invece che detronizzazioni, passi falsi e débâcle come quelle alle quali stiamo assistendo durante i campionati in corso nel Paese del Sol Levante avvengano nell’anno che precede i Giochi olimpici.

Alla ripresa delle competizioni dopo la pandemia si sono affastellati gli appuntamenti internazionali. Olimpiadi di Tokyo nel 2021, campionati del mondo a Budapest in vasca lunga dal 18 giugno al 3 luglio 2022, campionati mondiali in vasca corta a Melbourne dal 13 al 18 dicembre dello stesso anno, appena sette mesi fa e ora, di nuovo, un campionato iridato in vasca lunga, con l’appuntamento olimpico di Parigi tra esattamente 12 mesi (26 luglio – 11 agosto 2024).

È possibile che tutti questi impegni così ravvicinati abbiano determinato delle difficoltà di preparazione in alcuni campioni.