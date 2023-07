Mondiali di nuoto, tuffi: bronzo azzurro nel sincro misto 3 m grazie a Pellacani-Santoro

Un nuovo bronzo dai tuffi a Fukuoka per gli azzurri. Matteo Santoro e Chiara Pellacani sono approdati sul podio, infatti, nel sincro dal trampolino dai tre metri. La coppia romana formata dalla 20enne delle Fiamme Gialle e dal 16enne, entrambi tesserati M.R. Sport Fratelli Marconi, si è piazzata con 242,12 alle spalle della Cina (Lin e Zhu), oro con 326.10, e dell'Australia (Keeney e Bedggood), argento con 307.38.

A precederli, nella conquista del terzo posto, Elena Bertocchi e la stessa Pellacani nel sincro trampolino .

"Non vedevamo l'ora di gareggiare insieme. Abbiamo atteso l'ultima giornata ma alla fine è stata bellissima. Chiara è stata bravissima perché so che era molto stanca dopo aver gareggiato praticamente tutti i giorni" ha commentato visibilmente commosso Santoro. "L'affiatamento che c'è tra me e Matteo è fondamentale prima e durante la gara. Lui poi è sempre ottimista, spensierato, mi fa ridere anche tra un tuffo e l'altro ed è una forza della natura, un bel sostegno" le prime parole di Pellacani.