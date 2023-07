E' morta Juliette Mayniel, la madre di Alessandro Gassmann: "Non ci sei più e ci sarai sempre"

E’ stato Alessandro Gassman a darne l’annuncio sui social: “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene. Buon viaggio mamma”, ha scritto Alessandro Gassmann. L'attrice francese, nata a Saint-Hippolyte il 22 gennaio del 1936, ebbe una relazione con Vittorio Gassman alla metà degli anni Sessanta dalla quale nacque Alessandro.

I genitori si separarono quando lui aveva solo tre anni ma ha sempre mantenuto un legame molto stretto con sua madre. In un'intervista al Corriere della Sera spiegava che grazie a lei aveva imparato a rispettare e difendere la natura e l’ambiente: "Era figlia di contadini francesi, che però non ho fatto in tempo a conoscere".

"Non ho mai occasione di parlare di mia madre, mi chiedono sempre di mio padre – aveva detto l’attore – mia madre era di una bellezza fuori dal comune, uno dei volti della Nouvelle Vague, aveva vinto l’Orso d’oro alla Berlinale. Attrice cult ancora oggi, quando metto una sua foto sui social, spopola"

Fino a metà degli anni 80, Juliette Mayniel è stata un'attrice di enorme successo, protagonista di numerosi film. Per la tv ha recitato come Circe per lo sceneggiato L'Odissea (del 1968) e Madame Bovary (del 1978).