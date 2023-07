Morte di Andrea Purgatori: terminata l'autopsia a Tor Vergata, la verità dopo i risultati biopsia

Si è conclusa, al Dipartimento di Medicina Legale di Tor Vergata, l'autopsia su Andrea Purgatori, il giornalista morto mercoledì scorso. L'esame autoptico, effettuato dal Professor Luigi Marsella dell'Università di Tor Vergata, con il suo pool, e i prelievi compiuti per gli esami anatomopatologici che verranno condotti con i campioni di tessuto raccolti con la biopsia, non avrebbe evidenziato per il momento infezioni polmonari, ma l'esito potrà essere confermato solo il 6 settembre quando arriveranno i risultati dai laboratori.

Secondo il pool di medici legali, nominati dal Procuratore Aggiunto, Sergio Colaiocco e dal Sostituto, Giorgio Orano della Procura di Roma, la morte di Purgatori sarebbe sopraggiunta per un arresto cardio circolatorio, ma le cause che l'avrebbero provocato andrebbero ricercate a “monte”, sulla base dei referti clinici degli esami anatomopatologici prescritti.

Nel fascicolo d'inchiesta, aperto dai magistrati inquirenti dopo l'esposto della famiglia, risultano indagati due medici per omicidio colposo. Nella relazione medico legale finale, i consulenti dovranno anche rispondere al quesito formulato dai magistrati sul decorso medico della malattia di cui Purgatori era affetto.

Domani pomeriggio in Campidoglio nella Sala della Protomoteca, ingresso Portico del Vignola, verrà aperta dalle 15 alle 19 la Camera Ardente. I funerali si terranno venerdì 28 luglio alle 10 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.