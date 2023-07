Morte di Ivan Ciullo, ora si indaga per omicidio. Sospettati due uomini

Dopo otto anni arriva una svolta nelle indagini legate alla morte di Ivan Ciullo. Non si ipotizza più l'istigazione al suicidio ma l'omicidio.

Il dj salentino fu trovato impiccato ad un albero di ulivo all'alba del 22 giugno 2015, nelle campagne di Acquarica del Capo, in provincia di Lecce.

La svolta investigativa porta a accertamenti irripetibili, una perizia sulla memoria del pc e del cellulare della vittima. In due precedenti occasioni era stata richiesta l'archiviazione dell'indagine per suicidio. Secondo quanto emerge dall'attività in corso, invece, il dj sarebbe stato strangolato e poi impiccato.

Dopo il cambio di due pubblici ministeri, per il caso, arrivato sulla scrivania del magistrato Donatina Buffelli, si apre così un nuovo fascicolo di inchiesta in cui compaiono due indagati.

Il primo, già unico indagato nel procedimento precedente, è l'uomo l'uomo di 63 anni con cui Ivan ebbe una tormentata relazione sentimentale. Il secondo porta il nome di un cantante e musicista del posto, un cinquantenne di Presicce che collaborava col dj.

Il caso fu subito indicato come suicidio: nell’auto di Ivan fu ritrovata una presunta lettera di addio ai genitori, che però non hanno mai creduto alla versione suicidaria e hanno portato avanti indagini private, avvalendosi di consulenti criminologi, periti informatici, balistici e medici legali.

L’inchiesta è passata attraverso una serie interminabile di vicissitudini, fin quando il gip Tosi, con provvedimento del 14 dicembre del 2021, ha rigettato l’ennesima richiesta di archiviazione disponendo ulteriori indagini.