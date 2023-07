È morto il direttore d'orchestra Danilo Minotti. Baglioni su Facebook: "È un'alba tristissima"

È morto il maestro Danilo Minotti, noto, in particolare, per aver partecipato più volte al Festival di Sanremo come direttore d'orchestra e per la sua collaborazione con Claudio Baglioni.

Ed è stato proprio il cantautore a dare notizia della sua scomparsa. “È un'alba tristissima”, scrive Baglioni su Facebook. "Il maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie".

Minotti ha diretto a Sanremo le canzoni di artisti come Malika Ayane, Erica Mou, Gino Paoli e altri e ha collaborato in studio con Mia Martini, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Mina, Gianni Morandi, Marcella Bella, Amii Stewart, Emma Marrone e moltissimi altri. Docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock al conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, è anche autore del Volume I del “Manuale di arrangiamento e orchestrazione pop” edito da Volonté&Co, pubblicato nel 2013.

Dal '95 entrò a far parte della band di Claudio Baglioni, partecipando ai tour Rosso e al tour Elettrico, a varie trasmissioni televisive tra le quali Anima Mia su Rai 1. Fu anche arrangiatore e direttore d'orchestra nell'evento "Avrai" con Claudio Baglioni tenutosi nell'Aula Paolo VI del Vaticano e trasmesso in mondovisione da Rai1. Partecipò con Baglioni anche al progetto musicale Dodici Note - Tutti su! messo in scena alle Terme di Caracalla, al Teatro Greco di Siracusa e all'Arena di Verona.

Il conservatorio pugliese lo ricorda con una nota: "Il Direttore, con profonda tristezza e incredulità, partecipa all'intera Comunità del Conservatorio, la dolorosa notizia della prematura scomparsa del M° Danilo Minotti, Docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock. Tale luttuoso evento rappresenta per l'Istituzione una grave perdita, tanto a livello umano che professionale, lasciando un vuoto in quanti lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare tali doti. Alla famiglia del M° Minotti, giungano le più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutto il Conservatorio ‘Nino Rota’ di Monopoli".