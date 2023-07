Morto Marc Augè, il filosofo dei "non luoghi". Aveva 87 anni

L'etnologo, scrittore e filosofo francese Marc Augé, uno dei maggiori e più influenti antropologi a livello internazionale, è morto oggi all'età di 87 anni. Era nato a Poitiers il 2 settembre 1935.

L' annuncio della scomparsa è stato dato in Italia dal Festival filosofia di Modena, di cui era dal 2009 membro del Comitato scientifico.

Augé, già directeur d'études presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, di cui è stato a lungo presidente, dopo aver contribuito allo sviluppo delle ricerche in Africa occidentale, ha elaborato un'antropologia dei mondi contemporanei attenta alla dimensione del quotidiano e della modernità. Acquisita una grande rinomanza in campo antropologico grazie alle sue ricerche sul campo in Costa d'Avorio e nel Togo concernenti la malattia, la morte e i sistemi religiosi, orientandosi poi verso una “antropologia del quotidiano” - esaminando in particolare Francia, Italia e Spagna - che ha trovato campo privilegiato di analisi negli spazi moderni (autogrill, centri commerciali, alberghi e in senso generale tutti gli spazi topografici in cui si svolgono i riti dell'afflusso e del consumo di massa) dominati dall'assenza di storia, identità, relazioni. In base a ciò, ha elaborato la “teoria dei non luoghi”come spazi estranianti e deculturalizzati che sono all'estremo opposto del “luogo antropologico”.