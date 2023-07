Morto Vincenzo D'Amico, stella della Lazio che vinse lo scudetto nel 1973-74

Il mondo del calcio piange la morte di Vincenzo D'Amico, stella della Lazio e poi dirigente e commentatore televisivo anche per la Rai. Aveva 68 anni e lottava contro un tumore.

Nato a Latina il 5 novembre 1954, esordisce da titolare in serie B neanche diciassettenne, il 21 maggio 1971 contro il Modena poi è entrato di diritto nella storia della Lazio. Era il Golden Boy della squadra biancoceleste che nella stagione 1973-1974 vinse il primo scudetto della storia biancoceleste. In quella squadra vantò 336 presenze e 49 gol. Dopo una breve parentesi con il Torino tornò alla Lazio dove rimase fino al 1986 per poi terminare la carriera di giocatore nella Ternana nel 1988. Successivamente fu allenatore a livello giovanile e poi osservatore per il club biancoceleste prima di diventare presidente della Virtus Latina. Dal 1999 è stato commentatore tecnico in numerose trasmissioni della Rai oltre che opinionista anche di varie emittenti locali romane.

Aveva annunciato lui stesso la sua malattia lo scorso maggio su Facebook.