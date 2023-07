Mosca: "Kiev attacca la centrale, terrorismo nucleare", presunto attacco di drone ucraino a Kursk

"Terroristi nucleari": dopo Zaporizhzhia, Mosca gioca la carta del rischio atomico per accusare Kiev, questa volta di puntare i propri droni contro le centrali nucleari russe in azioni che potrebbero "portare a un disastro su larga scala" in Europa. L'affondo è della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, e giunge all'indomani di un presunto attacco con un drone ucraino - non confermato da Kiev - sulla città di Kurchatov, nella regione confinante di Kursk.