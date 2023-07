Veloce come il vento: Verstappen primo anche nel GP del Belgio, terzo Charles Leclerc della Ferrari

Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull, vince il Gran Premio di Formula 1 in Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps a Stavelot, dopo il via in sesta posizione nella griglia di partenza per una penalizzazione e la rimonta di cinque posizioni. Terzo il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Per Verstappen è la 45esima vittoria in carriera conquistata nella 12esima tappa del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo della Red Bull, costretto a partire sesto per avere sostituito il cambio, al 17esimo giro sorpassa il compagno di squadra Sergio Perez e arriva primo dopo avere condotto i giochi per oltre metà della gara.

Perez conclude secondo, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc partita in pole position. In quarta e quinta posizione altri due campioni del mondo, Lewis Hamilton con la Mercedes e Fernando Alonso con l'Aston Martin. Sesto George Russell, compagno di squadra di Hamilton, settimo Lando Norris della McLaren. All'ottavo posto Esteban Ocon dell'Alpine, Lance Stroll dell'Aston Martin è nono e il giapponese Yuki Tsunoda dell'AlphaTauri decimo.

"È stato un weekend piuttosto positivo per noi della Ferrari, soprattutto in termini di passo, mi dispiace però per Sainz", commenta Charles Leclerc con il pensiero che va al compagno di squadra costretto al ritiro dopo un contatto con la McLaren di Oscar Piastri al momento della partenza. "Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, comunque. Verso fine gara mi hanno detto di tenere sotto controllo il carburante e questo mi ha frenato un po': peccato perché, ripeto, il passo gara era buono", sospira il monegasco.