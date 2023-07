Formula E, al via l'E-Prix a Roma

La classifica vede al momento in testa Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Nick Cassidy (Envision Racing) separati da un solo punto. Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche F), dopo essere stato al comando del Campionato per gran parte della Stagione 9, è attualmente terzo. Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), vincitore delle due gare romane dello scorso anno, chiude la top quattro.

La tappa romana del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E è un evento sportivo seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo, grazie anche alle monoposto modelli di innovazione tecnologica ecosostenibile, che affascinano il grande pubblico in una competizione senza emissioni.

Roma è pronta per essere protagonista del week end in Formula E. Doppio appuntamento, sabato e domenica, all’EUR per assistere alla al passaggio delle monoposto ecosostenibili, quinta volta nella storia della serie, in uno dei circuiti che costeggia gli edifici storici del quartiere romano: il palazzo dei Congressi, piazza Guglielmo Marconi e l'iconico palazzo della Civiltà Italiana.

Jake Dennis, pilota della Avalanche Andretti, in conferenza stampa: "Sono molto contento di essere tornato a Roma. È surreale correre per la prima volta qui con la GEN3, in una città che ha una storia incredibile. Sarà fondamentale sfruttare questo doppio appuntamento per cercare di allungare il vantaggio in classifica".

Per Nick Cassidy, Envision Racing, "è fantastico tornare a Roma, il circuito in cui ho ottenuto la mia prima pole in Formula E. La lotta per il campionato sarà intensa, ma affronterò una gara alla volta e continuerò come ho fatto per tutta la stagione. È stato davvero bello incontrare i gladiatori e immergersi nella storia romana, non vedo l'ora di correre qui questo fine settimana".

Infine, Mitch Evans, Jaguar: "Abbiamo ottenuto risultati incredibili a Roma, ma come sempre è importante rimanere concentrati e non farsi sovrastare dalla pressione. Roma è una delle mie piste preferite in quanto è un circuito cittadino vero e proprio e non vedo l'ora di mettermi al volante della nostra Jaguar I-TYPE 6. Con la nuova Gen3 e con i nuovi pneumatici Hankook sarà una sfida molto diversa dal passato. Questo fine settimana darò il massimo per rimanere in lotta per il titolo".