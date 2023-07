Ferrari: ecco la KC23, il nuovo bolide per uso non competitivo in pista

La vettura, progettata e disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, "si basa sulla 488 GT3 Evo 2020 da cui eredita impostazione, telaio e motorizzazione". Vista "la natura estrema" di motore, telaio e assetto dinamico, la KC23 è pensata per l'esclusivo uso non competitivo in pista.