Mucche aggrediscono turisti sull'Alpe di Siusi: due escursionisti feriti

Un gruppo di turisti è stato aggredito da alcune mucche sull'Alpe di Siusi. Una donna di Belluno di 40 anni è stata ferita al torace. Ferito al volto anche il turista trentino che ha provato a soccorrerla.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nei pressi della Baita delle Marmotte.

Una testimone ha spiegato, ai microfoni di Rai Alto Adige, che a fare innervosire le mucche potrebbe essere stato un cane condotto senza guinzaglio. Gli escursionisti sono stati attaccati mentre camminavano sul sentiero.

All’arrivo dell’elisoccorso, il bestiame era ancora in evidente stato di agitazione, il che ha reso complicati i soccorsi. Il rumore del Pelikan 1 ha fatto allontanare gli animali.

I due feriti sono stati portati in ospedale: il trentino a Bressanone e la bellunese a Bolzano; per la donna i traumi più gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e il Soccorso alpino.