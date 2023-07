Multa da 3,3 milioni a Neymar per la costruzione di un laghetto abusivo nella sua villa

Un procuratore in Brasile ha comminato una sanzione da 3,3 milioni di dollari al calciatore Neymar per aver costruito un lago artificiale nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro senza la necessaria licenza ambientale.

Il consiglio comunale di Mangaratiba, una zona turistica a circa 130 chilometri da Rio dove la stella del Paris Saint-Germain ha la sua villa, ha emesso quattro multe per "decine di infrazioni" rilevate, tra le quali "l'esecuzione di lavori soggetti a controllo ambientale senza autorizzazione", la deviazione e l'utilizzo di acque fluviali e "la rimozione di terreni e l'abbattimento di vegetazione senza autorizzazione".

Neymar ha 20 giorni di tempo per impugnare la sanzione. Nella proprietà, oltre al lago, è in costruzione anche una spiaggia.

Le autorità hanno bloccato i lavori e ordinato la cessazione di tutte le attività, ma i media brasiliani hanno riferito che ciononostante Neymar ha organizzato una festa e si è fatto il bagno nel lago.

Neymar, 31 anni, si sta attualmente riprendendo dall'operazione alla caviglia destra, che ha subito a Doha a marzo. L'attaccante non gioca da febbraio e sono sorti dubbi sulla sua permanenza al Paris Saint-Germain .

Neymar ha acquistato la villa a Mangaratiba nel 2016: una proprietà di 10.000 metri quadrati con eliporto, spa e palestra.