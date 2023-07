Chi era Rostislav Zhuravlev, il giornalista russo morto a Zaporizhzhia

Un eroe per i russi fedeli al Cremlino. Per alcuni giornali ucraini, invece, era una militante pro-Putin che non meritava rispetto. Il giornalista di Ria Novosti Rostislav Zhuravlev, 34 anni appena compiuti, era nato a Ekaterinburg e aveva prestato servizio nelle forze armate russe, elogiando in più occasioni l'operato del presidente russo e quello dell'esercito di Mosca.

Corrispondente di guerra dell'agenzia di stampa russa è stato ucciso, e altri tre giornalisti russi sono rimasti feriti, durante un bombardamento vicino alla linea del fronte nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Stava realizzando un servizio nel villaggio in prima linea di Piatykhatky.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che Kiev ha utilizzato munizioni a grappolo. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito l'attacco ai giornalisti "terrore criminale" e ha affermato che l'attacco si è trattato di un “crimine premeditato”. "Tutto fa pensare che l'attacco al gruppo di giornalisti non sia avvenuto per caso", ha detto Zakharova, alludendo alla possibilità che "le strutture internazionali preferiranno, come in passato, chiudere un occhio su questo crimine efferato". La portavoce ha concluso promettendo che "i responsabili del brutale massacro saranno puniti", così come "coloro che hanno fornito munizioni a grappolo a Kiev" che "condividono la piena responsabilità".

L'Ucraina ha ricevuto bombe a grappolo dagli Stati Uniti durante questo mese, ma si è impegnata a usarle solo per rimuovere le concentrazioni di soldati nemici all'interno delle trincee sulla linea del fronte. Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato questa settimana che le forze ucraine li stanno usando in modo appropriato ed efficace contro le formazioni russe.

L'uso di bombe a grappolo da parte della Russia è stato documentato durante questa guerra da parte di gruppi per i diritti umani e Human Rights Watch, che a sede nelle Nazioni Unite, ha dichiarato a maggio che le forze russe hanno usato tali armi in attacchi che hanno causato centinaia di vittime civili e danneggiato case, ospedali e scuole.

Le bombe a grappolo contengono decine di piccole bombe che fanno piovere schegge su di una vasta area (rendendole particolarmente pericolose anche per i civili a guerra terminata), ma sono vietate in molti paesi a causa del potenziale pericolo che rappresentano per i civili.

Stati Uniti, Russia e Ucraina non hanno aderito al trattato di Dublino del 2008 con il quale 123 paesi hanno bandito l'uso delle bombe a grappolo. L'Ucraina, attraverso il ministro della Difesa Oleksii Reznikov, ha promesso di registrare e monitorare ogni uso di queste armi. Le munizioni saranno usate solo sul territorio ucraino, lontano dai centri e dai territori urbani e ogni località in cui verranno usate sarà registrata e segnalata ai partner occidentali e a guerra terminata queste aree riceveranno attenzione prioritaria per la bonifica, ha promesso Reznikov.