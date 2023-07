Musetti al 2° turno a Wimbledon: Varillas battuto in tre set

Lorenzo Musetti vince al primo turno a Wimbledon, non c'era mai riuscito. Il tennista toscano conferma il pronostico della vigilia e batte comodamente in tre set il peruviano Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-3 6-1 7-5 dopo poco più di due ore di gioco. Una buona prestazione da parte dell’azzurro, che poteva vincere il match più velocemente senza qualche piccolo passaggio a vuoto nel terzo e decisivo set. Ottime percentuali con il servizio, soprattutto con la prima palla, il tennista italiano vince l'80% dei punti con questo colpo. Musetti ha concluso il match con 31 vincenti e con 28 errori non forzati.