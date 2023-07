Musetti batte Munar in tre set e si guadagna il terzo turno

Prossimo avversario per Musetti il polacco Hubert Hurkacz, 17esima testa di serie. Sarà invece il francese Quentin Halys - sucesso sull'australiano Aleksandar Vukic in tre set- ad affrontare Jannik Sinner al terzo turno. La differenza fra i due tennisti è molto evidente, Musetti è capace di variare molto il gioco e lo sfodera tutto nei punti “di pressione”, per non dare riferimenti a un regolarista di terra come Munar- spagnoli da sempre maestri in questo- che s’avventura a fortune alterne nel serve and volley.Il tennista italiano stà crescendo molto in termini di sicurezza e riesce a giocare punti chiave sempre con grande concentrazione, esiste una grande bellezza nel tennis, “do you remember Roger?” e oggi il nostro azzurro l'ha mostrata in campo. Ora con il vento in poppa, venerdì al terzo turno Musetti ritroverà il polacco Hubert Hurkacz, n.18 del ranking e 17 del seeding.

Fuori invece al primo turno Matteo Arnaldi al termine del match interrotto per pioggia. Il ligure, numero 80 Atp, non ha centrato la rimonta contro Roberto Carballes Baena, n.57 del ranking. Lo spagnolo si è imposto in 6-7(0), 6-3 ,6-4, 6-4.