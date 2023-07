Napoli, quindicenne stuprato in crociera da un dipendente della compagnia

L'orrore in vacanza: un giovane turista spagnolo di 15 anni è stato violentato mentre si trovava in crociera in Italia con i genitori.

L'aggressione è avvenuta mentre la nave si trovava attraccata al porto di Napoli. A compiere lo stupro, un dipendente della compagnia di 54 anni, originario dell'Honduras.

Per lui è scattato l'arresto su ordine della Procura di Napoli. Il fatto risale allo scorso 24 giugno.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era rimasto a bordo della nave con il fratello, preferendo stare in piscina mentre il resto della famiglia era impegnata in una escursione nella città partenopea. La vittima sarebbe stata quindi attirata dall'inserviente con una scusa nella cabina dove quest'ultimo alloggiava. Tra quelle mura è stata quindi consumata la violenza.

Subito dopo l'aggressione il ragazzo ha avvertito il fratello che a sua volta ha chiamato i genitori. Nei prossimi giorni il giovane spagnolo, originario di Alicante, sarà ascoltato nell'ambito dell'incidente probatorio.

La notizia, riportata da Il Mattino, arriva il giorno dopo quello di un'altra violenza, sempre ai danni di una turista, avvenuta sul Lago di Como.