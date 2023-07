Nations League, settima vittoria per l’Italia. Ma il Canada è un osso duro

Stesso sestetto in campo che ha battuto il Brasile, De Giorgi va sul sicuro e schiera Giannelli-Romanò, Lavia-Michieletto, Galassi-Russo e Scanferla libero, risponde il Canada schierando Herr-Sclater, Maar-Hoag, Van Berkel-Demyanenko, Lui libero. Gli azzurri partono alla grande con un Giannelli in grande spolvero, che grazie ai turni in battuta può sbizzarrirsi al centro, con Galassi che chiude il set con 6 punti. Ma è solo un' illusione, nel secondo set è il Canada che parte bene e si porta subito sul 5-0, quindi gli azzurri sono costretti a rincorrere per tutta la seconda frazione di gioco, l'Italia continua a soffrire e perde il set dopo due set point dei nord americani e una battuta sbagliata. Si riparte con una concentrazione diversa, ma si soffre ancora soprattutto in attacco, ma Russo in servizio, innesca il vantaggio di De Giorgi sul 10-7, vantaggio che Giannelli e compagni difendono in un set non brillantissimo in cui subiscono a tratti l’aggressività in attacco del Canada. Ma nel quarto set l'Italia subisce ancora l'aggressività degli avversari sugli scambi lunghi e la freschezza fisica dei Canadesi, l'Italia si trova a -4. Gli azzurri faticano ma non mollano, pareggiano sul 19 e poi due palle fuori di Maar danno il vantaggio all’Italia. Ma il Canada è indomito e si guadagna la possibilità di giocarsi il tie break al quinto set. Nel quinto e decisivo set gli azzurri si portano avanti sul 4-0, chiudendo poi il match 15-9. L'Italia chiude con il punteggio finale di 3-2 con i parziali: 25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9