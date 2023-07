Stoltenberg: "Da Italia contributo chiave ad alleanza. Grazie a Meloni per sostegno all'Ucraina"

''È stato bello incontrare di nuovo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il summit della Nato della scorsa settimana. L'ho ringraziata per i contributi chiave dell'Italia alla Nato e per il sostegno incrollabile all'Ucraina. Abbiamo discusso della risposta della Nato alle sfide provenienti da tutte le direzioni, compreso il terrorismo e l'instabilità nel sud''.

Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, via social.

Il faccia a faccia tra la premier italiana e il segretario generale della Nato si è tenuto nella residenza di Stoltenberg. Tra i temi sul tavolo, un consuntivo dopo il vertice di Vilnius, le sfide che attendono l'Alleanza Atlantica nei prossimi mesi in un contesto di guerra sul suolo europeo, il ruolo importante dell'Italia nell'assistenza alla sicurezza dell'Ucraina e nel presidio dei confini dell'Alleanza.