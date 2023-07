200 stile libero, cade il record di Federica Pellegrini: O'Callaghan, oro iridato in 1'52"85

Per Mollie O'Callaghan l'oro conquistato oggi nel 200 stile libero è il secondo individuale in carriera a livello assoluto dopo quello dello scorso anno nei 100 sl. La 19enne nuotatrice del Queensland, due volte oro e una volta bronzo in staffetta due anni fa alle Olimpiadi di Tokyo, ha preceduto la connazionale Ariarne Titmus (1'53"01) che, solo tre giorni fa, aveva stabilito il record del mondo dei 400 sl. Pellegrini con il suo crono di 1'52"98 resta al secondo posto nella graduatoria mondiale all-time. Bronzo di giornata per la canadese Summer Mcintosh che con 1'53"65 ha stabilito il primato mondiale juniores. La fine di un'era, l'inizio di un'altra?