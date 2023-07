Nella repubblica del Gabon, il presidente Bongo vuole essere un re

Il Gabon era noto un tempo agli esploratori per essere abitato dai pigmei, tristemente noto poi, una volta scoperto dai portoghesi, per essere stato un fiorente e crudele crocevia del mercato di schiavi.

Nel 1960 ottenne l’indipendenza dai francesi e il paese è rimasto all’ombra delle sue magnifiche foreste di mangrovie per molti anni: in questi giorni fa parlare di sé. Pur essendo un repubblica, di fatto, i suoi presidenti provengono dalla stessa famiglia da ben 56 anni. Più che una repubblica sembra effettivamente una monarchia e qualcuno storce il naso, soprattutto il governo francese che in Gabon ha mantenuto molti interessi.

L'attuale presidente, che però Wikipedia definisce “dittatore”, Ali Bongo, 64 anni, si ricandidata per un terzo mandato. E' un figlio d'arte, è succeduto alla presidenza del paese alla morte del padre, Omar Bongo, che ha governato il Gabon dal 1967 al 2009. Oggi il congresso del Partito democratico gabonese ufficializzerà la sua candidatura alle elezioni previste per il 26 agosto. Ieri Bongo lo ha annunciato con un discorso solenne davanti ai lavoratori della zona economica speciale di Nkok, a una ventina di chilometri da Libreville, capitale del Paese, un luogo simbolo, secondo lui, del progresso economico e industriale del Gabon. Bongo, laureato a Parigi, ama i completi blu, un po’ meno le cravatte che indossa solo in occasioni speciali.

Sulla costa atlantica dell’Africa centrale, il Gabon ha circa 2 milioni di abitanti ed è considerato tra i più ricchi del continente africano, ma con molti però. Il Pil pro capite è di 19.266 dollari all'anno. Una cifra ragguardevole, eppure la stragrande maggioranza della popolazione vive sotto la soglia di povertà in seguito a una maldestra distribuzione della ricchezza di un'oligarchia ristretta che gestisce i proventi derivanti dal petrolio e dal legname, voci che caratterizzano il Pil del paese, mentre l'agricoltura è poco sviluppata ed è di sussistenza. Ben l'80 per cento dei prodotti alimentari è di importazione.

I ricavi derivanti dal petrolio rappresentano il 46 per cento del bilancio del governo, il 43 del Pil e l'81 delle esportazioni. Mentre il governo e la classe dirigente ha quindi di che sfamarsi, il paese vive invece diverse difficoltà: la disoccupazione spera il 30 per cento della popolazione attiva, arresti sommari durante le manifestazioni studentesche o sindacali, in particolare dopo il 2016, il deterioramento dell'accesso alle cure sanitarie, carenze nei servizi pubblici e continui tagli e interruzione di elettricità.

Il capostipite della famiglia Bongo, Omar, è stato più volte accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici, oltre a corruzione e riciclaggio. Accuse che fanno seguito a un'indagine sui beni francesi della famiglia del defunto Omar: case, proprietà e beni di lusso. Secondo l'indagine francese, beni acquisiti grazie alla malversazione di denaro pubblico del Gabon.

Ali, preparandosi al terzo mandato, ha fatto nel frattempo approvare, durante questo mandato, una riforma della Costituzione che gli garantisce il potere all'infinito, la carta non prevede infatti limiti di mandato. L'articolo 8 dalla nuova Costituzione definisce il presidente come il "detentore supremo del potere esecutivo" e gode della piena impunità nell'esercizio delle funzioni. Ma non solo. A questo punto è chiaro che il designato a guidare il paese potrebbe essere il figlio Noureddin, così da perpetuare la dinastia.

In questa tornata elettorale il principale partito di opposizione, il Rassemblement pur la patrie et la modernité, ha scelto Alexandre Barro Chambier come sfidante di spicco allo strapotere dei Bongo. Formazione da economista e deputato da dieci anni, Chambier è stato più volte ministro nei governi di Omar Bongo e anche in quelli del figlio, quando gli è stato affidato il portafoglio del petrolio. Ma qualcosa è andato sorto ed è passato all'opposizione nel 2016. Per il Gabon si prospettano altri anni difficili e, molto probabilmente, sempre in compagnia dei Bongo.