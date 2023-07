Netanyahu dimesso dall'ospedale dopo il malore causato dalla disidratazione

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato l'ospedale Sheba dove è stato ricoverato ieri dopo un malore a casa, attribuito alla disidratazione per essere stato ore al sole al Mare di Galilea. I dottori hanno riferito che il suo cuore è “in condizioni eccellenti”, ma hanno impiantato un dispositivo sottocutaneo Holter per il suo monitoraggio, in un eccesso di cautela.