Netanyahu operato al cuore, intervento concluso con successo

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato sottoposto con successo ad un intervento chirurgico allo Sheba Medical Center di Ramat Gan per l'impianto di un pacemaker cardiaco. Lo riporta The Times of Israel. L'ospedale, specifica il sito di informazione israeliano, ha comunicato che la procedura è stata completata con successo e senza complicazioni, aggiungendo che il premier è in buone condizioni e rimarrà in osservazione presso il reparto di cardiologia a Sheba. Netanyahu è stato operato una settimana dopo un primo ricovero in ospedale per una disidratazione - circostanza in cui era stato installato un holter per il monitoraggio del cuore - alla vigilia delle votazioni cruciali della Knesset sul primo disegno di legge della controversa riforma sulla 'ragionevolezza' della giustizia.