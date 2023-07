Netanyahu: "Il voto di oggi necessario per governare". Israele si infiamma

L'approvazione odierna da parte della Knesset della 'limitazione della clausola di ragionevolezza', ovvero il punto cruciale del controverso disegno di legge sulla revisione giudiziaria proposto dall'esecutivo israeliano era "necessaria" per consentire a un governo eletto di governare. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio televisivo. Il premier ha aggiunto che il Paese deve rimanere "fratello" nonostante i disaccordi. "Abbiamo una nazione, una casa, un popolo. Dobbiamo salvaguardarli sopra ogni altra cosa", ha aggiunto.“Nonostante tutto, amici miei, continueremo a cercare colloqui e accordi con l'opposizione”. La volontà espressa da Netanyahu è quella di trovare "un accordo generale su tutto" entro la fine di novembre.

l leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha duramente respinto la proposta di Benyamin Netanyhau di riprendere i negoziati sulla riforma giudiziaria, affermando che si tratta di bugie e di offerte "vuote" perché ormai lui non più il "vero primo ministro". "Come ha scoperto chiunque sia stato coinvolto nei tentativi di raggiungere un ampio accordo, Benyamin Netanyhau non è il vero primo ministro d'Israele. E' prigioniero del ministro della Giustizia Yariv Levin e dei politici di estrema destra Simcha di Rothman e Itamar di Ben Gvir", ha detto Lapid, citato da Times of Israel. "La dichiarazione fatta stasera da Netanyahu è un'altra bugia, il suo unico scopo è ridurre la pressione degli americani e addormentare la protesta. Questo governo di estremisti e messianici non può stracciare la nostra democrazia a mezzogiorno e la sera mandare Netanyhau a dire che propone il dialogo", ha proseguito Lapid, aggiungendo che "la lotta è appena cominciata".

Il movimento di protesta nazionale accusa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di essere "l'unico responsabile della spaccatura nella nazione, della distruzione dell'esercito e dello schiacciamento dell'economia". Lo riporta il Times of Israel. "Non c'è niente di cui parlare con qualcuno che ha deciso di trasformarsi in Vladimir Putin e Israele in una dittatura. Combatteremo Netanyahu fino alla fine in modo che Israele rimanga una democrazia liberale", viene spiegato

Estese violenze sono in corso a Tel Aviv, nei pressi della via Kaplan, dove migliaia di dimostranti si scontrano da due ore con reparti della polizia. Gli agenti hanno fatto ricorso a cannoni ad acqua e a poliziotti a cavallo, ma la folla si rifiuta per ora di disperdersi. A Kfar Saba, nelle vicinanze di Tel Aviv, un furgoncino, guidato da un ventenne come riporta haaretz, si è lanciato contro un gruppo di dimostranti che si trovavano su una arteria e li ha travolti, ferendone almeno tre. L'automobilista si è dato alla fuga ma, secondo i media, è stato fermato dalla polizia.Altre manifestazioni di massa contro il governo Netanyahu sono in corso anche a Gerusalemme (di fronte alla sede della Corte Suprema, dove alcune migliaia di dimostranti si confrontano con reparti di polizia), nonché a Haifa e a Beer Sheva. Su ordine del capo della polizia, a Gerusalemme il cannone ad acqua della polizia (denominato 'Puzzola') ha spruzzato sulla folla un liquido maleodorante.

La Casa Bianca ha definito "spiacevole" l'approvazione da parte del parlamento israeliano della contestata riforma del sistema giudiziario."In quanto amico da sempre di Israele, il presidente Biden ha espresso pubblicamente e privatamente la sua opinione secondo cui i grandi cambiamenti in una democrazia, per essere duraturi, devono avere il consenso più ampio possibile. E' spiacevole che il voto di oggi si sia tenuto con la maggioranza più esigua possibile", ha dichiarato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre."Sappiamo che colloqui sono in corso e probabilmente andranno avanti nelle prossime settimane e mesi per arrivare a un compromesso più ampio, anche con la Knesset in pausa - ha aggiunto Jean-Pierre - gli Stati Uniti continueranno a sostenere gli sforzi del presidente Herzog e di altri leader israeliani mentre cercano di costruire un consenso più ampio attraverso il dialogo politico".