I giovani, il vero motore per una nuova rivoluzione "verde"

Non si tratta evidentemente solo di spillover (salto di specie), che abbiamo imparato a conoscere già dall’inizio della pandemia, ma quanto di comprendere che la salute degli esseri umani è strettamente interconnessa con quella degli animali e dell’ambiente. È un cambio di paradigma fondamentale per affrontare le sfide del futuro con una visione sistemica, che sia all’altezza della complessità e della multidisciplinarietà degli interventi richiesti. Una visione One Health.

Sensibilità che, da medico impegnato nella sanità pubblica, non posso e non voglio ignorare.

“We shall overcome”. Cantavo così insieme ai miei compagni, sulle note di Joan Baez, all’indomani della maturità. Erano gli anni ’70 e quella era per noi la prima indimenticabile vacanza in tenda. Volevamo un mondo migliore, senza guerre, più giusto.

Sono stato nei giorni scorsi a New York in occasione del Summer Fancy Food Show, il più grande evento agro-alimentare degli Stati Uniti, per parlare di Dieta Mediterranea e di stili di vita salutari, di promozione della salute, non solo dei singoli, ma del pianeta. Salute che passa anche attraverso il cibo che mangiamo.

La Dieta Mediterranea è in questo senso uno strumento validissimo per attuare concretamente l’approccio One Health, perché non riguarda solo cosa mangiamo, ma anche come lo produciamo e come lo consumiamo.

È sotto gli occhi di tutti, ad esempio, come l’utilizzo indiscriminato degli antibiotici nell’allevamento abbia conseguenze devastanti: è una delle principali cause dello sviluppo dell’antimicrobico resistenza, piaga che si stima produca solo in Europa più di 30.000 morti ogni anno (di cui un terzo, ahimè, in Italia).

Non basterà lo sviluppo di nuovi antibiotici e molecole ad invertire questa rotta: per tempi e costi esso non potrà mai stare al passo del rapido sviluppo delle nuove resistenze.

Serve dunque un approccio preventivo, anche per l’ambiente nel quale viviamo.

Non è mai troppo presto per la prevenzione, né mai troppo tardi, come ho avuto modo di ribadire al Fancy Food. Occorrono, senza ulteriori indugi, interventi sistemici che coinvolgano Sanità, Scuola, Industria, Società civile, Istituzioni. Dobbiamo concorrere, tutti, ad un “New Green Deal”.

Quale il ruolo dei giovani in questo percorso di rinascita?

Negli anni ’70, durante la gita in tenda, qualcuno si sentì disturbato dal nostro gioioso “chiasso” e dal nostro tipico giovanile entusiasmo e ci intimò il silenzio.

Ecco, oggi come allora, troppo spesso si pretende dai ragazzi un silenzio innaturale: vorremmo farne dei piccoli burattini, tanti piccoli “Pinocchi” che non sfuggano al comando dei vari Geppetto e che soprattutto non disturbino le loro certezze.

Ma la Storia, la cronaca, la quotidianità fa strame delle nostre convinzioni, dei nostri tabù, delle nostre paure e dei nostri pseudo-equilibri e ci sbatte crudelmente in faccia la realtà.

Se la grande inquietudine che abita i nostri ragazzi non trova il modo di diventare fertile, ne siamo tutti responsabili: noi boomer che abbiamo fatto fatica a dare ai nostri figli e nipoti quello che anche noi ieri chiedevamo e il sistema politico-istituzionale che fa fatica a comprendere pienamente il grido delle nuove generazioni.

E allora mi rivolgo direttamente a voi ragazzi: siate, come sempre è stato in ogni cambiamento epocale, i protagonisti della costruzione di questo “New Green Deal”. Regalateci quel mondo che anche noi sognavamo e che non siamo stati capaci di darvi.

“We shall overcome”. Grazie a voi, ce la faremo.