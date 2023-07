New York Times, Kiev ha perso 20% delle armi nei primi giorni della controffensiva

Nel bilancio delle perdite ci sono anche equipaggiamenti inviati dall'Occidente, come carri armati e veicoli corazzati, su cui gli ucraini contavano per respingere l'avanzata della Russia, e richiesti su ogni tavolo internazionale in modo incessante, dal presidente Zelensky: "Kiev ha perso il 20% delle armi, nei primi giorni della controffensiva contro la Russia", parole come pietre quelle del quotidiano americano New York Times, che - se confermate - rendono le prospettive che portano ad un termine del conflitto, sempre più incerte.