Niente medaglia per Martinenghi nei 50 rana. Bis iridato per Haiyang Qin

Il cinese Haiyang Qin, vince l'oro nella finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto a Fukuoka, l'azzurro Niccolò Martinenghi rimane fuori dal podio. Martinenghi, vicecampione iridato in carica aveva il secondo tempo tra i finalisti, ha chiuso al quinto posto. Conquista l'argento lo statunitense Nic Fink, bronzo per un altro cinese, Jiajun Sun. Un vero peccato perché il podio, anche per il valore non ottimale del Martinenghi attuale, era alla portata. La Cina porta a casa la doppietta 50-100 di Qin Haiyang, e il bronzo di Sun Jiajun. Nic Fink, tra i due cinesi ha piazzato il colpo come suo solito quando più contava, sorprendendo anche il nostro Nicolò.