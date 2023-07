Niger, l'ultimatum dell'Unione africana: "15 giorni per ripristinare l'ordine costituzionale"

Dopo l'indignazione internazionale seguita al colpo di Stato del 26 luglio scorso avvenuto in Niger, arriva l'ultimatum dell'Unione Africana che ha dato 15 giorni di tempo ai golpisti perché ripristinino l'ordine costituzionale nel paese. Il comunicato diffuso dopo la riunione di emergenza dell'Ua intima all'autoproclamato nuovo leader del Niger, il capo della guardia presidenziale Abdourahmane Tchiani, di mettere fine al golpe e liberare "immediatamente" il presidente Mohamed Bazoum, deposto a seguito del golpe e ora sorvegliato a vista con la famiglia in un palazzo di Niamey. L'Unione Africana intima ai soldati coinvolti nel colpo di stato a far ritorno alle loro caserme "senza condizioni". E avverte che il Consiglio di Sicurezza dell'Ua adotterà contro i golpisti "tutti i mezzi necessari, anche di carattere punitivo" se non verranno rispettati i diritti fondamentali di Bazoum". Il presidente era a capo dell’ultima democrazia rimasta nella fascia del Sahel che va dal Mar Rosso alla costa atlantica della Guinea. Il Niger conta circa 25 milioni di abitanti, a maggioranza di fede islamica, con sacche di popolazione poverissima che vive con meno di un dollaro al giorno. "Al momento l'attività istituzionale è sospesa, la situazione è confusa, occorre attendere per verificare come procedere", ha detto Fabio Minniti direttore della sede dell'Aics-Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di Niamey.

Reuters Niger

Piena adesione alle dichiarazioni dell'Ecowas e dei suoi partner africani e internazionali arriva dall'Unione europea che “ribadisce i suoi chiarissimi appelli al pieno e completo ripristino, senza indugio, dell'ordine costituzionale”. “Il presidente Bazoum è stato eletto democraticamente, è e rimane quindi l'unico presidente legittimo del Niger”, ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea Joseph Borrell. Per questo “l'Unione europea non riconosce e non riconoscerà le autorità scaturite dal golpe” chiedendo il rilascio incondizionato del presidente.

(Ansa) Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e Vice Presidente della Commissione Europea

Per Borrell "questo inaccettabile attacco all'integrità delle istituzioni repubblicane del Niger non rimarrà senza conseguenze per il partenariato e la cooperazione che lega l'Unione europea e il Niger, in tutti i suoi diversi aspetti. A questo proposito, oltre all'immediata cessazione del budget per gli aiuti, tutte le azioni di cooperazione nel campo della sicurezza sono sospese sine die con effetto immediato".

(GettyImages) Il presidente del Niger Mohamed Bazoum

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha chiamato il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, e l'ex presidente Mahamadou Issoufou, ribadendo 'il sostegno incrollabile" degli Stati Uniti che lavoreranno per garantire il ripristino del governo democratico nel Paese. Secondo il segretario di Stato Bazoum ha avuto un ruolo importante nel promuovere la sicurezza non solo in Niger, ma nella più ampia regione dell'Africa occidentale. Gli Usa hanno un contingente militare di centinaia di soldati in Niger.

gettyimages Antony Blinken, segretario di stato USA, Bruxelles 04 04 23

A dire la sua, secondo Cnn, è anche il capo della Wagner Prigozhin secondo il quale la sua compagnia militare privata era in grado da tempo di affrontare situazioni come quella a Niamey, la capitale del Niger. Centinaia di appaltatori Wagner si trovano nel vicino Mali, su invito della giunta militare del paese, per affrontare un'insurrezione islamista che è più forte nell'area in cui si incontrano i confini di Mali, Burkina Faso e Niger. "Quello che è successo in Niger è in fermento da anni", ha detto Prigozhin. “Gli ex colonizzatori stanno cercando di tenere sotto controllo la popolazione dei paesi africani e per farlo stanno riempiendo questi paesi di terroristi e varie formazioni di banditi. Creando così una colossale crisi di sicurezza”. Una foto con un alto rappresentante africano postata sui suoi social è apparsa durante l'ultimo summit organizzato dal Cremlino a san Pietroburgo, in cui il presidente russo Putin ha incontrato i vertici di 13 paesi africani.

Il Niger ottenne l’indipendenza dalla Francia del 1960. Emmanuel Macron ha già condannato "con la massima fermezza" il colpo di Stato nel Paese che è il quarto produttore di uranio al mondo ed è rimasto un partner privilegiato di Parigi e dell'Occidente nel Sahel, regione devastata dalla violenza jihadista. La Francia ha 1.500 soldati in Niger. "Questo colpo di Stato è completamente illegittimo e profondamente pericoloso per l'intera regione", ha detto Macron.