Niger, folla davanti all'ambasciata francese a Niamey dopo lo stop agli aiuti

Ma il timore è che ora si prepari una nuova rappresaglia armata contro i golpisti che lo scorso 26 luglio ha destituito il presidente eletto Mohamed Bazoum, attualmente nelle mani, insieme alla sua famiglia, dei militari guidati dal capo della guardia presidenziale, Abdourahmane Tchiani. Quest'ultimo è ora l'uomo forte al comando che il presidente stava per licenziare . Fatto che per alcuni è stata la ragione del golpe.

Situazione incandescente a Niamey in Niger dove in migliaia di manifestanti pro-giunta si sono radunati stamane davanti all'ambasciata francese nella capitale, dopo che Parigi ha sospeso gli aiuti a seguito del colpo di Stato.

I leader golpisti mettono in guardia contro un imminente intervento militare. L'Ecowas (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) si è, infatti, riunita ad Abuja in un summit d'emergenza sulla situazione a Niamey con "l'obiettivo di approvare un piano di aggressione contro il Niger attraverso un intervento militare imminente a Niamey, in collaborazione con altri Paesi africani che non sono membri dell'Ecowas e alcuni Paesi occidentali", ha detto il portavoce della giunta, il colonnello Amadou Abdramane, in una dichiarazione in tv.

Ieri l'Unione africana aveva dato un ultimatum ai golpisti di ripristinare l'ordine costituzionale entro 15 giorni.