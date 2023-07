Niger, per la tv di stato il generale Tchiani è il nuovo leader

Il viceministro Cirielli: Bazoum era una speranza per il Paese e la democrazia

"Conosco personalmente il presidente del Niger che veramente è una persona di grande statura morale, uno dei pochi eletti democraticamente. Sembra che dietro questo golpe ci sia ancora una volta la Russia. In questo scenario in cui le dittature del mondo, con in testa la Russia, diventano sempre più pericolose, per noi è un dolore quello che è accaduto. Il presidente Mohammed Bazoum era una speranza per quella terra tanto martoriata. Speriamo che il popolo sappia reagire e che non tutti i militari seguano questa scelta scellerata del gruppo della Guardia presidenziale". Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli durante la sua visita al Giffoni Film Fest.