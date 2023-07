No Tav attaccano due cantieri: molotov e lancio di sassi contro le forze dell'ordine

Tensione in Val di Susa per l'annuale marcia dei No Tav che e' sfociata negli assalti al cantiere di San Didero e a quello di Chiomonte. Ci sono stati lanci di pietre, petardi e bombe carte a cui poliziotti e carabinieri hanno risposto con gli idranti e i lacrimogeni. Solo dopo un'ora la situazione è tornata alla normalità con i manifestanti che sono rientrati a Venaus, teatro della kermesse musicale Alta Felicità, da dove erano partiti in 1.500. Fonti della Polizia hanno riferito che non sono stati segnalati feriti tra gli agenti.

La tensione è salita quando il corteo è arrivato alla stazione di Susa. Lì i manifestanti si sono divisi e si sono diretti verso i cantieri. In 500 sono arrivati davanti a quello di San Didero, in località Baraccone, dove è previsto il nuovo aeroporto che dovrebbe sostituire quello di Susa. Lì una cinquantina di facinorosi, con i volti coperti da maschere e cappucci, ha assaltato da tre punti diversi il cantiere. Lanciate anche due molotov e c'è stato anche il tentativo di sradicare il cancello con un argano. Un altro gruppo ha preso di mira con una sassaiola il cantiere dell'Alta velocità a Chiomonte, in Val Clarea, e gli attivisti hanno strappato il filo spinato con le cesoie.

L'attacco è avvenuto nell'ambito della marcia annuale al cantiere della Torino-Lione, "una passeggiata ai fortini della devastazione di Chiomonte e San Didero", come l'hanno definita i No Tav. Sempre in Val di Susa altri attivisti incappucciati hanno attaccato il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte.

A causa dei disordini è stata chiusa in entrambe le direzioni l'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia con il traffico dirottato sulle due statali della Val di Susa che si sono subito intasate di auto, prima che venisse riaperta quando sono terminati i disordini.

Già la settimana scorsa c'erano state azioni contro i due cantieri che secondo le forze dell'ordine sarebbero orchestrate dal centro sociale Askatasuna. Anche l'anno scorso il corteo si era concluso con scontri al cantiere di San Didero e 14 agenti erano rimasti feriti. L'assalto al cantiere era finito al centro di un'indagine della procura di Torino.