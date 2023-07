Nola: accoltellato durante una lite nel parcheggio del "Vulcano buono", morto un 28enne

È deceduto in ospedale il ragazzo di 28 anni ferito dopo una lite nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano buono” di Nola, in provincia di Napoli. La lite è avvenuta intorno alle 17.30. La vittima è morta nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Si chiama Domenico Esposito, il 28enne ucciso al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, che ha coinvolto molte persone, almeno dieci secondo le prime testimonianze. Stando alle prime ricostruzioni, qualcuno ha estratto un coltello e ha colpito Esposito che si è accasciato. Soccorsa dagli amici, la vittima è stata portata all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, ma è morta dopo poche ore. Le ferite avevano lesionato un'arteria.

Sul luogo dell'accoltellamento è intervenuto il pm della Procura di Nola, Anna Musso. È al vaglio dell'autorità giudiziaria la posizione di una persona ritenuta responsabile. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato di Nola.

Novara: lite tra amici degenera, accoltellato alla gola un 26enne

In provincia di Novara, una lite scoppiata per motivi da accertare è degenerata attorno alle 18 di oggi, nella via che porta alla stazione ferroviaria di Oleggio: un 26enne italiano è stato accoltellato alla gola da un coetaneo marocchino fuggito subito dopo, ma già identificato dai carabinieri. Ad assistere alla scena numerosi testimoni in strada a quell'ora, gli stessi che poi hanno descritto l'aggressore, un ragazzo con il quale la vittima era amico. Il 26enne, trasportato in ospedale è in gravi condizioni.

L'episodio è avvenuto nei giardini pubblici, non lontano da un bar. All'origine del diverbio una antica ruggine tra i due, forse legata ai rapporti con alcune ragazze. Sul posto sono arrivati carabinieri di Oleggio coadiuvati dalla la polizia locale. Il ferito è stato soccorso dal 118 e successivamente trasportato all'ospedale Maggiore di Novara in ambulanza.Alcuni testimoni hanno parlato della presenza anche di due ragazze.