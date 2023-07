Non solo Italia: caldo record in tutto il Mediterraneo. Atene chiude l'Acropoli nelle ore più calde

La fortissima e inedita ondata di calore che sta attraversando in queste ore l’Italia non è circoscritta alla sola Penisola. In Europa, secondo l'Agenzia spaziale Ue, il caldo record non colpirà solo la parte meridionale del continente (Italia, Grecia e Spagna) ma anche Francia, Germania e Polonia.

Il caldo non risparmia la costa sud del Mediterraneo, dove in Marocco è stato diffuso un allarme rosso: è tutto il bacino del Mediterraneo ad essere interessato dalla perturbazione Caronte, che sta arroventando le città della costa e dell’interno.

In Grecia, l'Acropoli di Atene verrà chiusa di nuovo oggi nelle ore più calde della giornata: secondo i servizi meteorologici, le temperature potrebbero raggiungere i 41 gradi. Tutto il Paese è colpito da violente ondate di caldo. Il sito archeologico, classificato come patrimonio mondiale dell'Unesco e visitato da molti turisti, rimarrà chiuso tra le 11:30 e le 17:30 locali, ha annunciato il Ministero della Cultura, che aveva già preso questa decisione ieri per le ore più critiche della giornata.

Da giovedì scorso, la Croce Rossa locale è dispiegata ai piedi dell'Acropoli per distribuire bottiglie d'acqua e mettersi a disposizione dei turisti in caso di malori, colpi di sole o svenimenti. “Distribuiremo almeno 30.000 bottiglie d'acqua da mezzo litro al giorno” ha detto all'AFP il presidente della Croce Rossa greca, Antonios Avgerinos.

Diversi visitatori sono stati vittime di disagi negli ultimi giorni, soprattutto in cima all'Acropoli, dove troneggia il Partenone. Ieri il termometro è salito a 44,2 gradi a Tebe, nel centro del Paese, secondo l'Osservatorio nazionale di Atene. Le autorità greche hanno esortato la popolazione alla massima cautela nei movimenti e hanno avvertito dell'alto rischio di incendi. Anche diversi parchi e spazi verdi ad Atene rimarranno chiusi, secondo una decisione delle autorità dell'Attica, la regione che circonda Atene.