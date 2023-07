Nonno spacciatore e anche recidivo

Nonno, 83 anni e per di più recidivo. A Roma, nel quartiere di San Basilio, periferia est di Roma i carabinieri della stazione riarrestato l'83enne già sottoposto agli arresti domiciliari dal dicembre del 2022 per possesso di droga ai fini di spaccio. L'anziano è stato trovato in possesso di droga a casa. Si tratta di 12 grammi di cocaina, hashish e materiale per confezionamento. Per questo i militari dell'Arma lo hanno fermato. L'arresto è stato convalidato questa mattina e l'uomo è finito nuovamente ai domiciliari. L'83enne, di origini calabresi, a inizio dicembre era stato arrestato perché a seguito di controllo, era stato trovato con 2 dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione aveva permesso ai militari di rinvenire altri 171 grammi di cocaina e diverse dosi di marijuana e la somma contante di 2 mil e 980 euro.