Nord Corea, lanciati alcuni missili da crociera verso il Mar Giallo

La Corea del Nord ha lanciato diversi 'missili da crociera' in mare. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. I missili da crociera sono stati lanciati nel Mar Giallo, tra la Cina e la penisola coreana. L'agenzia Yonhap ha citato come fonte lo Stato Maggiore della Corea del Sud. Il fatto e' avvenuto intorno alle 4 del mattino, ora locale, tre giorni dopo il precedente lancio di altri due missili balistici, sempre in mare. Il tutto è avvenuto mentre si ritiene che un soldato statunitense si trovi sotto la custodia del regime nordcoreano dopo essersi staccato da un gruppo di turisti in visita alla zona demilitarizzata.

Un altro fattore di nervosismo a Pyongyang è la presenza di un sottomarino nucleare nel porto di Busan nella Corea del sud. Quella della USS Kentucky è la prima visita di un sottomarino statunitense in quarant'anni. Subito dopo l'arrivo dell'USS Kentucky, la Corea del Nord ha dichiarato che lo schieramento di portaerei, bombardieri o sottomarini missilistici statunitensi in Corea del Sud potrebbe soddisfare i criteri per l'uso di armi nucleari, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale KCNA, citando il ministro della Difesa del Paese, Kang Sun Nam.