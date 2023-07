Nordio: "Basta chinarsi di fronte alle toghe altrimenti la riforma non si farà mai"

L'imputazione coatta, il nodo da sciogliere del codice Vassalli, lo scontro tra magistratura e politica, la separazione delle carriere sono i temi al centro dell'intervista di Libero a Carlo Nordio.

La riforma della giustizia firmata Nordio è di nuovo al centro del dibattito politico.

Una riforma necessaria secondo il Guardasigilli che per anni, in passato, ha coperto il ruolo di magistrato e procuratore aggiunto. La ragione viene definita “squisitamente tecnica”: “Il codice Vassalli ha mantenuto il controllo giurisdizionale del Gip sull'attività del pubblico ministero come faceva una volta il giudice istruttore. Se quest'ultimo mandava a giudizio l'imputato, anche contro il parere del pm che ne avesse chiesto l'assoluzione, in tribunale arrivava tutto il fascicolo processuale (…). Con il codice Vassalli, e questo è il punto cruciale, ammesso che si faccia il processo, non arriva nulla, il fascicolo è vuoto, vi è solo il certificato penale e, se c'è, un incidente probatorio”. Cosa che, in poche parole, nel caso di Delmastro, per esempio, non c'è.

Come si risolve quindi la contraddizione? Secondo Nordio bisogna tornare ai principi del vecchio sistema, “quando il presidente delle tribunale faceva le domande lui", cosa che, col sistema attuale ”è irrazionale perché in contrasto con il sistema accusatorio" quindi, come ripete da anni “è una questione meramente tecnica”.

C'è poi la volontà, da parte del Governo, di riformare anche il sistema degli avvisi di garanzia: “C'è una parte - nel pacchetto delle riforme, ndr - che riguarda l'informazione di garanzia e essenzialmente la sua segretezza”. In questo caso l'obbiettivo è quello di “fare un codice di stampo accusatorio anglosassone”.

I casi Santanché, Dalmastro e Gasparri: attacco al governo? Secondo Nordio no, sono fatti indipendenti tra loro. La colpa di bloccare la riforma della giustizia con interventi giudiziari non deriva da attacchi della magistratura “che possono essere di ordine tecnico o politico” ma è della politica “che ha rinunciato al suo ruolo preminente e che si è chinata davanti alle critiche della magistratura”. Una magistratura, secondo Nordio, che ha il diritto di “commentare le leggi sotto il profilo tecnico”. Ma ha sbagliato la politica a non dire “noi ascoltiamo le vostre opionioni ma alla fine decidiamo noi e solo noi perché abbiamo un mandato che secondo la Costituzione deriva dal popolo”.

Circa la separazione delle carriere non risulta alcuna proposta, non da parte del Governo. “Una separazione delle carriere netta esigerebbe una riforma costituzionale, come una riforma netta della magistratura. Questo però non è nel programma di Governo”.

Infine, l'abuso d'ufficio, un reato per cui si è “battuto fortemente perché venisse cancellato. Questo disegno di legge non va sovvertito”, ritoccato forse ma sarà cancellato certamente. “Quasi tutti i sindaci italiani, compresi quelli del Pd, si sono dichiarati d'accordo”. Il reato, afferma “ha combinato tanti e tali danni che l'unico modo è abolirlo”.

Un secco no anche all'amnistia: “Credo sia prematuro parlare anche in generale di affievolimento delle pene. Il garantismo ha due volti: uno è l'enfatizzazione della presunzione di innocenza ma l'altro eguale e simmetrico è quello della certezza della pena".

In chiusura, il commento sul caso La Russa che, secondo Nordio, non indebolirà la maggioranza perché “guarda ai contenuti del programma di governo che sono condivisi in modo omogeneo da tutti” e le vicende delle singole persone “sono purtroppo vicende della vita che devono essere commentate nei luoghi opportuni e non posso avere conseguenze politiche".