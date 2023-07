Notte da incubo per Donnarumma, aggredito e rapinato in casa

Notte da incubo per Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint- Germain è stato vittima di una rapina nel suo appartamento di Parigi, situato nell'ottavo arrondissement della capitale francese.

Con lui era presente in casa anche la compagna Alessia Elefante: la coppia, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata legata a una sedia da un “gruppo di persone”, che li avrebbero così immobilizzati per compere il furto in casa.

I ladri sarebbero scappati con un bottino di circa 500mila euro. I due fidanzati sarebbero poi andati in un albergo e quindi, dopo la denuncia, portati in ospedale.

La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine su questa vicenda.