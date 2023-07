Novak Djokovic su Wimbledon: così non va, bisogna anticipare gli orari delle partite

La tradizione in un torneo come Wimbledon è tutto, dalle divise “total white” agli orari di gioco. Evidentemente non tutti la pensano così, Novak Djokovic rompe gli indugi e sollecita gli organizzatori ad anticipare gli orari di inizio dei match. L'uscita di Djokovic nasce dall'esperienza “spezzatino” dell'ultima partita giocata dal tennista serbo contro Hubert Hurcacz su due giorni e in attesa di affrontare oggi Andrey Rublev per i quarti. Il serbo ritiene che sia troppo tardi iniziare a giocare alle 14 ora italiana sul campo 1 e alle 14,30 sul centrale quando poi alla mezzanotte scatta il coprifuoco che impone di sospendere le partite. Il campione ha vissuto una grande frustrazione - a suo dire - nel dover attendere sette ore per l'inizio della sfida contro Hurcacz, domenica scorsa, a causa del protrarsi delle sfide precedenti. "Penso che si dovrebbe cominciare almeno a mezzogiorno (13 ora italiana) ha affermato Nole, "questo farebbe la differenza".

L'ex numero uno del mondo si è detto certo che "ci sono diversi modi in cui affronteranno questo tema per cercare di evitare problemi simili in futuro". L'ad dell'All England Lawn Tennis Club, Sally Bolton, ha però avvertito che non vi è alcuna certezza che sarà preso in considerazione un anticipo degli orari di inizio delle partite per il prossimo anno. L'inizio del programma sul Centrale alle 13,30 (14,30 italiane), una tradizione consolidata e come tale sacra per Wimbledon, ha creato problemi in particolare domenica quando la partita tra Rublev e Bublik è andata al quinto set e la sfida Swiatek-Bencic ha sfiorato le tre ore di durata. Vedremo cosa succederà nell'edizione 2024.