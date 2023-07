Novantenne in auto imbocca contromano la statale: la Polstrada lo intercetta ed evita incidente

Incidente sfiorato questa mattina sulla strada statale 640 Caltanissetta-Agrigento.

Intorno alle nove, in località Favarella, un novantenne alla guida della propria auto ha imboccato la corsia che da Agrigento porta a Caltanissetta contromano, in direzione Agrigento.

Numerosi automobilisti, accorgendosi del pericolo, hanno segnalato alla sala operativa della questura di Caltanissetta l'automobile.

Un equipaggio della Polizia stradale, intervenuto immediatamente, ha effettuato quindi il servizio di safety car, azionando l'indicazione luminosa "Rallentare", quasi bloccando il flusso veicolare, fino a quando ha raggiunto l'autovettura dell'anziano, fermando l'auto in una piazzola di sosta.

Ai poliziotti il novantenne ha riferito di essersi confuso poiché non conosceva bene la strada. L'anziano è stato accompagnato in questura dove gli è stata revocata la patente di guida mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.