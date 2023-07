Nuoto: al via mondiali Fukuoka, subito sincro, tuffi e acque libere

Il mondo del nuoto è pronto a rituffarsi in Giappone dal 14 al 30 luglio per i mondiali di Fukuoka che si apriranno nella notte italiana con il nuoto artistico e i tuffi. Toccherà poi al nuoto in acque libere mentre il nuoto in vasca si prenderà la scena nella Hall A del Marine Messe la settimana successiva: le prime batterie fra le corsie sono in calendario domenica 23 luglio, le ultime finali il 30, giorno di chiusura della manifestazione. I tornei di pallanuoto, invece, si estenderanno per l'intera durata dei Mondiali di Fukuoka: donne in acqua domenica 16 luglio, uomini il 17, le finali per le medaglie sono in programma rispettivamente il 28 e il 29 luglio. A Fukuoka l'Italia è una delle super potenze più attese. Nell'ultimo mondiale, quella italiana, è stata l'unica nazionale capace di conquistare una medaglia in ogni disciplina: nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto in acque libere e artistico, una volta chiamato nuoto sincronizzato dove però non ci sarà Giorgio Minisini, fermato da un infortunio . Replicare o migliorare il risultato dell’edizione 2022 per gli Azzurri sarà difficile, a Budapest la vasca regalò nove medaglie: cinque ori, due argenti e altrettanti bronzi. Il bottino più ricco di sempre per l’Italia acquatica. Ma le premesse sono positive: si partirà già alle 2 di notte tra venerdì e sabato da noi con la giovanissima Susanna Pedotti nel tecnico del solo, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel tecnico del duo. Nei tuffi l’obiettivo principale degli Azzurri è entrare nei primi 12 di ogni specialità e così staccare un biglietto per Parigi. Ma una concreta possibilità di medaglia c'è soprattutto grazie ai giovanissimi Matteo Santoro e Chiara Pellacani nei sincro misti da tre metri.

GettyImages Campionati mondiali di nuoto 2023, impianto natatorio di Fukuoka

Molto attese le prove in acque libere, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 al via la 10 Km femminile con non poche speranze di medaglia per Giulia Gabbrielleschi, mentre nella notte successiva è la volta della 10 km maschile e l'esordio del campione del Mondo in carica Gregorio Paltrinieri che poi, sarà impegnato anche nei 1500 in vasca. Con lui presso il Seaside Momochi Beach Park, anche il campione Europeo Domenico Acerenza. Chi andrà sul podio andrà anche all'Olimpiade di Parigi.

GettyImages Campionati mondiali di nuoto 2023, impianto natatorio di Fukuoka

Il Settebello e il Setterosa proveranno come sempre ad andare a caccia di una medaglia. I ragazzi del Ct Sandro Campagna inseguono la terza finale mondiale consecutiva, che significherebbe anche pass olimpico. Campioni del Mondo nel 2019, vicecampioni nel 2022: in finale gli azzurri in queste ultime due edizioni hanno trovato sempre la Spagna (così come quest'anno in World League) che parte come leggera favorita. Ma con il Settebello ci saranno altre 4-5 nazionali che proveranno a conquistare il titolo. Prima dei ragazzi, debutto mondiale per il Setterosa: domenica alle 9 del mattino contro l'Argentina. Fukuoka evoca grandi ricordi con la nostra nazionale di pallanuoto femminile vittoriosa nel 2001. Qui per l'oro le favoritissime sono le campionesse olimpiche e mondiali degli Stati Uniti, ma le ragazze di Silipo, bronzo Europeo e quarte al mondo nel 2002, cercheranno la medaglia.

GettyImages Campionati mondiali di nuoto 2023, impianto natatorio di Fukuoka

Da domenica 23 luglio i nuotatori tra le corsie. Gli azzurri, capitanati da Gregorio Paltrinieri, cercheranno di confermarsi: proveranno a difendere il titolo dei 100 dorso Thomas Ceccon (in gara anche nei 50 dorso e 50 farfalla) e nei 100 rana Nicolò Martinenghi (in gara anche nei 50 rana). I due contribuirono anche allo storico titolo iridato della 4x100 mista, capace in un'impresa difficilmente ripetibile. Proveranno comunque a conquistare una medaglia in staffetta, così come i ragazzi della 4x100 stile. Tra le donne Benedetta Pilato sarà in gara nei 50, la distanza che l'ha vista affacciarsi su un podio mondiale a soli 14 anni e di cui detiene il record del mondo, sebbene quest’anno l’Azzurra sia stata impegnata anche per la Maturità. Oltre a lei Simona Quadarella negli 800 e 1500 stile libero e Sara Franceschi sono pronte a mettersi in luce.